/ Дома в пяти районах Челябинска останутся без воды

Коммунальщики назвали адреса отключенных зданий.

Сегодня, 18 июля, больше сотни домов временно останутся без холодной воды. Об этом предупреждают жителей в МУП ПОВВ. Коммунальные службы проводят ремонт на водоводах в пяти районах города.

В Ленинском районе по улицам Дзержинского и Лизы Чайкиной будет проводиться плановая замена запорной арматуры. В Советском районе проведут врезку затвора на водоводе большого диаметра. Плановые работы пройдут на Богдана Хмельницкого, Сони Кривой и Комсомольском проспекте. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Ленинский район

Новороссийская, 128, 130А, 130Б 132, 132А, 136А, 140, 140А, 103, 103А, 146, 122, 118, 114, 112, 110, 95, 93, 91, 89, 87, 88, 86, 84, 82, 80, 79, 77, 76, 75, 74, 74А, 73, 72, 71, 70, 68, 66, 67А, 69А, 65, 65А, 65Б, 62, 60, 61, 61А, 61Б, 59А, 57, 57А, 56, 55, 55А, 55Б, 54, 53, 52, 49, 49А, 47, 47А, 47Б, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 38А, 36А, 34А, 34, 34Б, 25, 25А, 22, 20, 18, 18А, 21, 19, 15, 13, 12, 14, 10, 11, 9;

Барбюса, 272;

Гагарина, 64, 62, 62А, 60 Г, 55, 66;

5-я Электровозная, 1А, 1Б, 1 В, 3А, 3Б;

Дербентская, 46, 47, 45, 43Б, 45А, 47А;

Василевского, 83, 81, 79, 76, 74, 77, 70, 70А, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

Магнитогорская, 91, 89;

Туруханская, 42, 49, 47, 41, 39, 38, 37, 36, 32;

Люблинская, 38, 36, 32;

Канатовский переулок, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 4, 8, 10, 12, 4А;

Днепровская, 2А, 2Б, 2 В, 2 Г, 2Д, 13, 4, 6, 10, 16, 20, 22, 17, 19, 21, 29, 31, 33;

Пластская, 30;

Цимлянская, 3, 3А, 5, 5А, 9, 9А, 11, 11А, 13, 17, 17А, 17Б, 19, 19А, 21А, 23;

Ачинская, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Бугурусланская, 27, 31, 33, 35, 37;

Лескова, 4;

Машиностроителей, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30А, 26А, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 33, 35, 37;

Ереванская, 3, 5, 7, 5А, 11, 13, 15, 10, 14, 18, 20, 22, 24, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 46, 48, 47, 49, 51;

Безрукова, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 6;

Суркова, 45, 43, 41, 39, 37, 28, 26, 24, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 23, 21, 19, 17, 15, 13, 11, 7, 5, 5А, 4, 6;

Батумская, 25, 23, 21, 15А, 20, 16, 14, 12, 9А, 9, 3;

Нахимова, 3, 5;

Дзержинского, 23, 21, 21А, 19А, 17, 5А, 3;

Кронштадтская, 32;

Масленникова, 2, 4, 3, 5, 6, 8, 8А, 8Б, 8 В, 10, 11, 13, 15, 15А, 12, 14, 16, 16А, 18, 19;

Лизы Чайкиной, 13, 9, 11, 11А, 17, 19, 16, 18, 20.

Отключение запланировано с 9 до 20 часов 18 июля.

Советский район

Цвиллинга, 60, 61, 61А, 62, 63, 64 к1 и к2, 77;

Свободы, 100, 100А (школа), 102, 102А, 104, 104А, 106,

Монакова, 4Б, 27;

Евтеева, 7.

Отключение запланировано с 18 часов 18 июля до 18 часов 19 июля.

Дачный переулок, 10, 10А, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 14А, 14Б, 18А, 16, а также котельная завода «Агромаш».

Ремонтные работы пройдут с 23 часов 18 июля до 5 часов 19 июля.

Центральный район

Сони Кривой, 67А.

Отключение запланировано до 18 часов 18 июля.

Калининский район

Братьев Кашириных, 106 и половина дома 108;

Частный сектор по улице Электродная.

Ремонт водовода пройдет с 10 до 20 часов 18 июля.

Курчатовский район

Комсомольский проспект, 45.

Отключения с 10 до 20 часов 18 июля.