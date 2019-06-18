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/ ДОМ.РФ подал в суд на банкротство строительной компании «Радуга»

ДОМ.РФ подал в суд на банкротство строительной компании «Радуга»

Привлечение средств позволит завершить строительство домов в жилом комплексе.
сегодня в 17:56
  |  Общество
Фонд защиты прав дольщиков ДОМ.РФ в понедельник, 17 июня, подал заявления о признании компании «Радуга» банкротом и об установлении размера требований кредиторов. В случае остановки строительства накопленные средства должны пойти на завершение объектов или выплату компенсаций дольщикам.

Фонд имеет полномочия инициировать банкротство самостоятельно, что он и сделал. После положительного решения суда дольщики смогут сами решить, ждать достройки домов или получить денежную компенсацию в размере полной стоимости договора. — рассказали сайту «Первый областной» в правительстве Челябинской области.
Напомним, в начале 2018 года было приостановлено строительство 7 домов в жилом комплексе «Радуга». Госкомпания ДОМ.РФ взялась за решение проблем дольщиков СК «Радуга», поскольку застройщик уже производил отчисления.

Также параллельно разрабатывается механизм участия Фонда ДОМ.РФ в достройке жилых домов, застройщики которых не делали в него отчислений. В Госдуме РФ сегодня во втором чтении рассматривается законопроект, который позволит привлекать областные средства и средства Фонда для достройки таких объектов.
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