ДОМ.РФ подал в суд на банкротство строительной компании «Радуга»

Привлечение средств позволит завершить строительство домов в жилом комплексе.

Фонд защиты прав дольщиков ДОМ.РФ в понедельник, 17 июня, подал заявления о признании компании «Радуга» банкротом и об установлении размера требований кредиторов. В случае остановки строительства накопленные средства должны пойти на завершение объектов или выплату компенсаций дольщикам.



Фонд имеет полномочия инициировать банкротство самостоятельно, что он и сделал. После положительного решения суда дольщики смогут сами решить, ждать достройки домов или получить денежную компенсацию в размере полной стоимости договора. — рассказали сайту «Первый областной» в правительстве Челябинской области.

Напомним, в начале 2018 года было приостановлено строительство 7 домов в жилом комплексе «Радуга». Госкомпания ДОМ.РФ взялась за решение проблем дольщиков СК «Радуга», поскольку застройщик уже производил отчисления.



Также параллельно разрабатывается механизм участия Фонда ДОМ.РФ в достройке жилых домов, застройщики которых не делали в него отчислений. В Госдуме РФ сегодня во втором чтении рассматривается законопроект, который позволит привлекать областные средства и средства Фонда для достройки таких объектов.

