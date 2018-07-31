/ Живущему в грузовике фермеру подарили два прицепа кирпичей

Погорелец начал строить коровник.

После того, как южноуральский фермер Сергей Винокуров рассказал о своей беде сайту «Первый областной», ему потихонечку удается налаживать свою жизнь. Многие решили помочь мужчине с восстановлением его сгоревшего дома. Несколько месяцев он жил в кабине грузовика. От временного муниципального жилья отказывался, поскольку негде было бы содержать 26 голов домашнего скота. Сначала погорельца деньгами выручили челябинские стронгмены, а затем руководство местного завода подарило ему два прицепа кирпичей.

Я как увидел, чуть с ума не сошел. Два «КамАЗа» с прицепом. Это на коттедж. Такое и во сне не приснится. Сказали, вам передать, разгрузить. Сейчас начинаем делать панировку. Самое главное — чтобы был сарай. Жилье почти готово. Нужна подстройка под скот, лето-то уже практически кончилось. Коровник поставим. Коровы же нас кормят, это наша жизнь. Мы-то что? Сейчас мы все дела оставили, делаем сарай для скота. — рассказывает сайту 1obl.ru фермер.

Сейчас стройка в самом разгаре. Помогают фермеру соседи и местный батюшка. На днях погорельцу доставили доски для коровника.

Мой самый главный совет, который я ему дал: не нужно стыдиться просить помощи у людей. Потому что Бог помогает руками людей, и кто-то может через это и спасется. — отмечает настоятель Благовещенского Храма Южноуральска Виталий Махров.

Сергей Винокуров планирует завершить строительство к зиме. Сейчас он заботится еще и о заготовке сена для домашнего скота.