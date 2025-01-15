Дом Деда Мороза в центре Челябинска будет работать все выходные января

Волшебник вместе с внучкой «уедут в родную резиденцию» в феврале

В ледовом городке «Остров сокровищ» в центре Челябинска продолжает работу Дом Деда Мороза от телеканала ОТВ (0+). Дедушка будет принимать детей, слушать стихи и самые сокровенные желания все выходные января с 12 до 17 часов.

У юных челябинцев осталось всего четыре дня, чтобы встретиться с Дедушкой Морозом. Уже в феврале он и Снегурочка уедут, но на их месте заработают мастер-классы. По выходным с 12 до 18 часов детей будут учить рисованию, аппликации и рукоделию.

Все подробности можно узнать на официальном портале Дом Деда Мороза ОТВ.

Напомним, корреспондент ИА «Первое областное» стал одним из первых посетителей дома волшебника на площади Революции. Тогда Дед Мороз подарил долгожданные подарки сразу двум семьям.

Также фотокорреспондент ИА «Первое областное» заснял открытие ледового городка «Остров сокровищ». К слову, за праздники его уже посетили 170 тысяч человек.