В Челябинске заработал Дом Деда Мороза ОТВ

Новогодний волшебник и его помощники уже вручили первые подарки

Дом Деда Мороза ОТВ уже традиционно открыл свои двери в главном новогоднем городке Челябинска. Все праздничные каникулы, и потом каждые выходные до февраля волшебник вместе с внучкой Снегурочкой будет принимать посетителей — слушать стихи и песни и принимать заветные желания.

Кстати, как передает корреспондент ИА «Первое областное», первые подарки в Доме Деда Мороза уже вручили.

Как рассказал председатель Заксобрания Челябинской области Олег Гербер, Дедушка Мороз и Снегурочка уже не первый год выступают «главными партнерами партии «Единая Россия» на Южном Урале.

«Мы вместе исполняем заветные желания. Так, в этом году реализовали мечты сразу двух многодетных семей, которые ранее обратились к секретарю нашего регионального отделения партии, губернатору Алексею Леонидовичу Текслеру. Обеим семьям вручили ноутбуки детям для учебы, и одной из семей подарили робот-пылесос», — рассказал Олег Гербер.

«Это чудо», — говорит мама шестерых детей, в том числе 15-летнего Ильяса, который приехал за новогодним подарком. Ильяс — самый старший, у него еще два брата и три сестры, самому младшему ребенку в семье два года.

«Я слежу за новостями нашего губернатора. Как-то решила написать, что ребенок занимается на курсах — очень нужен компьютер, а купить не получается. Когда мне позвонили вчера и пригласили на вручение, была, честно говоря, в шоке. Хочу сказать большое спасибо», — говорит взволнованная мама.

Кстати, в Дом Деда Мороза уже выстроилась очередь. Впрочем, это и неплохо — будет время повторить стишок и рассказать его Дедушке без запинки. Посещение дома бесплатное (0+).

