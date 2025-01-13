Главный ледовый городок Челябинска за праздники посетили 170 тысяч человек

Он продолжит работу до февраля

В ледовом городке на площади Революции в дни новогодних каникул — с 27 декабря по 8 января — побывали 170 тысяч гостей, сообщает управление культуры Челябинска.

Посетителей встречали 18 скульптур на тему «Остров сокровищ» — именно за эту тему жители Челябинска отдали большинство голосов при опросе.

Для строительства городка понадобилось 820 кубометров льда, его площадь составила 8500 квадратных метров. Общая протяженность горок получилась 200 метров, «Остров сокровищ» украсили более 500 метров гирлянд.

Популярным местом для посещения стал Дом Деда Мороза ОТВ. Его за каникулы посетили более 20 тысяч человек. Все праздники в городке работала почта Деда Мороза и уральская кухня.

Работа городка напрямую зависит от погодных условий. По предварительным расчетам, городок будет работать до 20‑х чисел февраля.