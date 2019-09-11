416 многодетных семей получат деньги вместо земли в Челябинской области

Большинство обращений за соцвыплатами поступает из Миасса, Челябинска, Златоуста, Копейска и Магнитогорска.



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Многодетные семьи могут получить деньги вместо земельного участка в Челябинской области. Из 4 тысяч семей за выплатами обратились уже 653. Об этом рассказала Татьяна Никитина министр социальных отношений Челябинской области.

«С 1-ого августа на учете в местных органах состоит 3949 многодетных семей. Больше 70-ти процентов относятся к малообеспеченным. Этим семьям трудно найти деньги на строительство дома. Поэтому с 2018 года приняты новые меры поддержки семей с тремя и более детьми. Им представляется единовременная выплата на квартиру вместо земли», — рассказала Татьяна Никитина, министр социальных отношений Челябинской области.

Размер выплаты 251 тысяча 498 рублей. Чтобы получить деньги семья должна быть официально признана нуждающейся и жить в регионе не меньше 5 лет.

«На социальные выплаты в бюджете региона запланировано 88 миллионов рублей. Прием заявлений начат с ноября 2018 года. Уже обратилось 653 семьи: 416 одобрили соцвыплату, 226 семей уже смогли использовать деньги. Остальным отказано, потому что семья не соответствует требованиям действующего законодательства», — пояснила Татьяна Никитина.

Деньги можно потратить на первоначальный взнос и выплату основной части ипотеки. Направить их на что-то другое не получится, потому что выплата поступает на счета продавца, либо банковских организаций только после регистрации собственности.

«То, что у нас есть социальная выплата, и она позволяет решить вопрос с проблемами многодетных семей — это хорошо. Тем не менее, хотелось бы иметь представление, когда мы сможем существенным образом улучшить эту ситуацию по очереди», — пояснил Алексей Текслер.

Улучшить свои жилищные условия многодетные семьи могут также за счет материнского капитала и ипотеки со льготной ставкой под шесть процентов. Подробную информацию можно найти на сайте министерства социальных отношений Челябинской области.