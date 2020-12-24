Долговая нагрузка Челябинской области в 2021 году не будет чрезмерной из-за хорошей кредитной истории

Губернатор рассказал, как регион планирует справляться с бюджетным дефицитом

Хорошая кредитная история позволяет Челябинской области в течение 2021 года привлекать заемное финансирование и не получить чрезмерную долговую нагрузку. Об этом губернатор Челябинской области заявил на пресс-конференции.

«Мы открыли кредитные линии на условиях: ключевая ставка плюс 1%. Основные заимствования мы будем делать за счет более долгосрочных финансовых инструментов – облигаций. Это семилетние облигации на 7 млрд рублей. Если мы сможем рассчитаться раньше, мы это обязательно сделаем. Наша кредитная история и текущее состояние госдолга позволяют нам по оптимальным параметрам привлекать заимствования. Также мы недавно получили бюджетный кредит на 5 млрд рублей под 0,1%», — сказал Алексей Текслер.

Доходы бюджета Челябинской области в 2021 году составят 186,4 млрд рублей. Расходы — 208,8 млрд рублей. Дефицит превысит 22,5 млрд рублей. Челябинская область 8 декабря разместила на Московской бирже облигации на сумму 7 млрд рублей. Объем эмиссии составляет 7 тыс. ценных бумаг. Долг должен быть погашен до 30 ноября 2027 года.