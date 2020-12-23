Алексей Текслер предложил Путину дополнительные меры поддержки регионов

Федеральный минфин готов одобрить большинство инициатив

23 декабря на первом заседании президентского Госсовета в новом составе и с новыми полномочиями губернатор Алексей Текслер доложил Владимиру Путину о нескольких инициативах, направленных на помощь субъектам федерации. Некоторые инициативы вызвали настоящую дискуссию с участием министра финансов РФ Антона Силуанова и премьер-министра Михаила Мишустина.



Напомним, Алексей Текслер возглавляет комиссию Госсовета по экономике и финансам. На первое заседание обновленного органа губернатор с коллегами подготовили несколько предложений. В их числе — увеличение разрешенного дефицита бюджета тем субъектам федерации, где это позволяет объем государственного долга, индексация государственных дотаций на «выравнивание» экономической ситуации после пандемии. Такая помощь на 2021 год уже запланирована, но глава Челябинской области предложил продлить ее и на более отдаленное будущее. Кроме того, федеральным властям предложено взять на себя уплату взносов ОМС за детей и неработающих пенсионеров.

Наконец, несколько инициатив должны, по задумке Текслера, стимулировать регионы и даже отдельные муниципалитеты активнее развивать собственные источники доходов, а не ждать помощи от федерального бюджета. В частности, было озвучено предложение позволить субъектам федерации и муниципалитетам управлять налогом на самозанятых. Сейчас эти поступления идут в региональный бюджет. Но если бы на них могли рассчитывать города и районы — это мотивировало бы мэров помогать законопослушным самозанятым и активнее бороться с «серыми» схемами в этой сфере.

Пакет инициатив прокомментировал Антон Силуанов. Он подтвердил, что федеральный бюджет в 2021 году идет навстречу регионам и готов предоставить им больше свободы в маневре финансами.

«Мы слышали все эти предложения и готовы поддержать большинство. Особенно в части мотивации муниципалитетов к зарабатыванию. Но предложение по обязательствам неработающему населению — это сотни миллиардов. Надо проработать обмен расходными полномочиями», — предложил глава федерального минфина.

Михаил Мишустин назвал стремление стимулировать муниципалитета очень благородным. Но указал на техническую сложность в вопросе о дроблении налога на самозанятых (НПД) между регионом и муниципалитетами. Премьер напомнил, что зарабатывающие таким образом граждане регистрируются просто через мобильное приложение, причем именно по региональному принципу. «Расщепить» налог на профессиональную деятельность до муниципального уровня, невозможно.

«Сегодня распределение этого налога — в региональный бюджет. Мы считаем, что можно давать муниципалитетам больше возможности в этом плане. По аналогии с другими региональными налогами у субъекта федерации должна быть возможность перераспределять доходы от НПД. Технические сложности есть. Но эта идея направлена в сторону наполнения муниципалитетов доходами в обмен на обязательства работать с самозанятыми и легализовать их», — объяснил свою позицию Алексей Текслер.

Владимир Путин также одобрил предложения, позволяющие укрепить региональную экономику, и посоветовал челябинскому губернатору тщательно проработать техническую сторону инициативы.