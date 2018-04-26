/ Долгострой в Чебаркуле добавлен в план решения проблем дольщиков

Опубликована новая «дорожная карта».

В плане-графике по решению проблем дольщиков числится 36 проблемных объектов. 10 домов, введенных в эксплуатацию, исключено из «дорожной карты», но добавлен долгострой компании «ПромСитиСтрой» в Чебаркуле, сообщает пресс-служба министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Из новой редакции исключено 5 домов компании «Гринфлайт», 3 дома — ООО «Речелстрой», а также по 1 дому компаний «Челябинскстройиндустрия» и «ПромИнвест». Все они введены в эксплуатацию в конце 2017 и начале 2018 года.

Сейчас в 36 проблемных домах насчитывается 3823 дольщика, чьи права нарушены. 1722 из них входят в федеральный реестр. По мнению заместителя губернатора Челябинской области Сергея Шаля к концу 2018 года их должно стать гораздо меньше.

По итогам 2018 года планируется исключить из плана-графика 20 из 36 проблемных домов. 10 из них будут построены, а дольщики еще 10 получат аналогичное жилье в уже сданных домах. При этом будут удовлетворены требования более чем 2700 граждан. 1207 дольщиков будут исключены из реестра, — уточнил Сергей Шаль на очередном собрании рабочей группы по решению проблем дольщиков при правительстве области.

Есть положительные сдвиги в ситуации с компанией «Речелстрой».

Мы сегодня услышали, что в конце мая «Западный луч» будет готов направить нам предложения по достройке второй и третьей очередей домов «Речелстроя». Мы благодарны руководству компании «Западный луч», за то, что они поддерживают дольщиков в такой непростой ситуации и помогают нам решить эту проблему. — резюмировал заместитель губернатора Сергей Шаль.

В настоящее время новый инвестор готовится к возобновлению строительства восьми домов в Копейске. А для домов ООО «Аркона» в Миассе и ООО «ПромСитиСтрой» в Чебаркуле появился потенциальный инвестор.

Кроме того, по словам Сергея Шаля, умеренно позитивные новости приходят из ЖК «Яркая жизнь». Дом № 8 планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2018 года. В настоящее время также прорабатывается финансовая модель строительства дома № 3. В ситуации с домами № 6 и 7 в отсутствие лиц, принимающих решения в компаниях-застройщиках решено действовать через процедуру банкротства и назначения временного управляющего.