На Южном Урале в нескольких домах возобновлена подача горячей воды

В восьми многоквартирных домах не было горячей воды.



В Еманжелинске возобновили водоснабжение в восьми домах. Местные жители сидели без горячей воды с мая 2019 года.

Как сообщает прокуратура Челябинской области, подача воды приостановлена исполнителем ООО «Уралсервис», это повлекло нарушение прав жителей домов, которые добросовестно оплачивали услуги. Также возникла опасность эпидемиологической безопасности населения.

Поэтому прокурор города отправил иск в суд с признанием незаконной деятельности компании «Уралсервис», а также просьбу незамедлительно включить горячую воду в домах. Сейчас иск удовлетворен, подача воды в домах снова возобновлена.