Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.6 +0.85 76.18 +0.85
Челябинск
сейчас
 
+6 °C
завтра
 
+11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ 8-милионные долги работникам санатория стали поводом для уголовного дела на Южном Урале

8-милионные долги работникам санатория стали поводом для уголовного дела на Южном Урале

Рукодвсто «Сунгуль» не платило людям зарплату в течение 2 лет.
сегодня в 13:54
  |  Общество

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту многомилионных задолженностей руководством санатория «Сунгуль» в Озерске. Поводом послужила задержка в выплате зарплат 104 сотрудникам предприятия. Решается вопрос о выплате задержанных денег.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». Следствием установлено, что в период с 2017 по 2018 годов руководством предприятия допущена задолженность по выплате заработной платы перед 104 сотрудниками в сумме более 8 миллионов рублей. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и должностных лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.

Политика
«Это за гранью добра и зла!». Миасские депутаты объяснили причину «неуда» Васькову
сегодня в 15:51
«Это за гранью добра и зла!». Миасские депутаты объяснили причину «неуда» Васькову
Политика
Лидер ЛДПР предложил простить долги регионам, живущим за счет трех «доноров»
14.03.2018
Лидер ЛДПР предложил простить долги регионам, живущим за счет трех «доноров»
Общество
Южноуральская стройфирма накопила более 200 миллионов рублей долгов
13.03.2018
Южноуральская стройфирма накопила более 200 миллионов рублей долгов
Общество
Челябинская область внесла наибольший вклад в снижение госдолга
28.02.2018
Челябинская область внесла наибольший вклад в снижение госдолга
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Узнавайте первыми обо всех событиях — подписывайтесь на наш Telegram-канал

Комментарии

121212
15:40, 27.04.2018
8-милионные.... Безграмотный сайт.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Бастующие челябинские маршрутки уменьшили стоимость проезда
сегодня в 20:00
Бастующие челябинские маршрутки уменьшили стоимость проезда
Общество
Северо-Западный парк в Челябинске приведут в порядок
сегодня в 19:42
Северо-Западный парк в Челябинске приведут в порядок
Общество
Губернатор Борис Дубровский вдохновлен творчеством известного джазмена
сегодня в 18:19
Губернатор Борис Дубровский вдохновлен творчеством известного джазмена
Происшествия
Подозреваемого в жестоком убийстве 16-летней жительницы Магнитогорска оставили под стражей
сегодня в 17:55
Подозреваемого в жестоком убийстве 16-летней жительницы Магнитогорска оставили под стражей
Происшествия
Неадекватный мужчина ворвался в квартиру челябинки, повис на балконе многоэтажки и попал на видео
  
сегодня в 17:03
Неадекватный мужчина ворвался в квартиру челябинки, повис на балконе многоэтажки и попал на видео
Происшествия
Пассажир улетевшей в кювет «Волги» оказался в больнице
сегодня в 16:49
Пассажир улетевшей в кювет «Волги» оказался в больнице
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области
сегодня в 16:25
Штормовое предупреждение объявили в Челябинской области
Спорт
Хабиб Нурмагомедов станет специальным гостем Чемпионата
сегодня в 16:09
Хабиб Нурмагомедов станет специальным гостем Чемпионата
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Агасиев П.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6