/ 8-милионные долги работникам санатория стали поводом для уголовного дела на Южном Урале

Рукодвсто «Сунгуль» не платило людям зарплату в течение 2 лет.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту многомилионных задолженностей руководством санатория «Сунгуль» в Озерске. Поводом послужила задержка в выплате зарплат 104 сотрудникам предприятия. Решается вопрос о выплате задержанных денег.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». Следствием установлено, что в период с 2017 по 2018 годов руководством предприятия допущена задолженность по выплате заработной платы перед 104 сотрудниками в сумме более 8 миллионов рублей. — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время следователями СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и должностных лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.