Документальные фильмы про ВОВ покажут школьникам из Челябинской области

Общество «Знание» собирает заявки от педагогов

С 10 по 31 мая Российское общество «Знание» при поддержке Минпросвещения России проведет тематические кинопоказы документальных фильмов, посвященных Дню Победы. Участниками проекта могут стать образовательные организации из всех регионов России, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Тематические кинопоказы проводятся в рамках Всероссийского просветительского проекта „Знание. Кино“ и направлены на просвещение молодежи, повышение ее интереса к документальному кино в России и продвижение новых талантливых авторов просветительского контента»,

— добавляют в пресс-службе.

После просмотра фильмов педагоги смогут провести беседы с детьми, интеллектуальные квесты и просветительские лекции — организаторы предоставят учителям необходимый пакет методичек.