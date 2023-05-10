«Тематические кинопоказы проводятся в рамках Всероссийского просветительского проекта „Знание. Кино“ и направлены на просвещение молодежи, повышение ее интереса к документальному кино в России и продвижение новых талантливых авторов просветительского контента», — добавляют в пресс-службе.
После просмотра фильмов педагоги смогут провести беседы с детьми, интеллектуальные квесты и просветительские лекции — организаторы предоставят учителям необходимый пакет методичек.
Заявку на участие в проекте можно подать до 17 мая.