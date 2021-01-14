«Дочка» «Росатома» построит комплекс по переработке ядерного топлива в Озерске

Стоимость контракта – 2,5 миллиарда рублей

ФГУП «Производственное объединение „Маяк“» (входит в госкорпорацию «Росатом») заключило контракт на выполнение комплекса работ по строительству «объекта 630» с ФГУП «Горно-химический комбинат» из Железногорска Красноярского края (также входит в дивизион «Росатома»). Стоимость работ — 2,5 млрд рублей. Информация размещена на сайте госзакупок. Контракт предполагает строительство комплекса по обращению с отработавшим ядерным топливом реакторов АМБ с Белоярской атомной электростанции.





Согласно техническому заданию, подрядчик должен построить на территории завода 235 ФГУП «ПО «Маяк» комплекс по переработке отработавшего ядерного топлива реакторов АМБ. Работы предполагается проводить «в условиях повышенных ионизирующих излучений». Проектная мощность составит более 40 тонн в год подготовленного к переработке отработавшего ядерного топлива. «Горно-химический комбинат» обязан завершить работы до августа 2024 года. Комплекс создается на «Маяке» в рамках Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016—2020 годы и на период до 2030 года».

Реактор АМБ («Атом мирный большой») — водографитовый канальный реактор. Энергоблоки с установками АМБ-100 и АМБ-200, одни из первых энергетических реакторов в мире, эксплуатировались на Белоярской АЭС в Свердловской области до конца 80-х годов. После того как энергоблоки были остановлены, часть топлива была вывезена на производственное объединение «Маяк», часть хранилась в приреакторных бассейнах. Сейчас более 100 тонн сборок отходов находятся в бассейне-хранилище радиохимического завода. При этом процесс ликвидации энергоблоков продолжается: опасный груз будет поступать на «Маяк» до 2025 года.

Для строительства комплекса «Маяк» сможет использовать сырье собственного производства. В январе предприятие ввело в эксплуатацию новый бетонный завод. Он будет работать круглосуточно и круглогодично, выдавать до 50 кубометров бетона в час. Все производственные процессы комплекса автоматизированы, а штат персонала состоит всего из трех человек. На площадке завода сейчас возводится ангар для инертных материалов и планируется создать участок по производству железобетонных изделий — колец, бордюров и другой продукции, необходимой для предприятия и для внешних заказчиков.