Жители Челябинска сообщили о взрыве

Странная вспышка и дым, похожие на неудачный салют, напугали горожан

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Странный хлопок прогремел поздним вечером 13 января в районе Теплотехнического института в Челябинске. По словам жильцов дома по улице Болейко, произошел хлопок, пошел дым, у некоторых дрожали стекла в окнах.

«Взорвалось что-то, аж чуть окна не повылетали», — рассказал один из местных жителей.

Очевидцы говорят, что заметили хлопок и дым. Кто-то предположил, что это произошло из-за неудачного запуска салюта. На месте работали сотрудники экстренных служб.

«Выезжали, но ничего обнаружено не было», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Добавим, что очевидцы сняли момент на видео.