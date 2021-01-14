«Челбаскет» завершил подготовку ко второй части сезона

Первые игры в новом году команда проведет на домашней арене

«Челбаскет» завершил внутрисезонные сборы и подготовку ко второй части чемпионата Суперлиги-2. Команда выполнила 95% от запланированного. Об этом Первому областному информагентству рассказал главный тренер клуба Евгений Сорокин.



«У нас еще есть два полных тренировочных дня до первого матча. К началу домашней серии подходим в неплохой форме. Ребята стараются максимально, выкладываются на 200% своих возможностей, хоть и находятся под большими физическими и тактическими нагрузками»,— подчеркнул Евгений Сорокин.

Также «Челбаскет» анонсировал первые игры второй половины регулярного сезона. Команда из столицы Южного Урала проведет их на домашней арене — во Дворце пионеров и школьников имени Крупской. 16, 19, 27 и 30 января «Челбаскет» сыграет с командами «Мицубаскет», «Тамбов», «Барс-РГЭУ» и «Барнаул».

«В первом матче наш противник — „Мицубаскет“. На данном этапе эта команда занимает последнее место в турнирной таблице, однако мы подходим к игре с предельной концентрацией. В „Мицубаскете“ есть ряд опытных игроков, способных решать серьезные баскетбольные задачи, и даже минутное расслабление с ними может дорого стоить любой команде. В нашей лиге проходных матчей никогда не было и нет. Мы разбираем и анализируем игру соперника, подготовка идет максимально ответственно, чтобы в эти морозные дни порадовать наших болельщиков „жарким“ результатом»,— рассказал главный тренер «Челбаскета» Евгений Сорокин.

Отметим, что в связи с эпидситуацией матчи «Челбаскета» проходят при пустых трибунах, однако любители баскетбола смогут посмотреть их на сайте 1obl.tv и на телеканале «Урал1». Добавим, что после завершения календарного 2020-го челябинская команда занимает седьмое место в турнирной таблице Суперлиги-2.