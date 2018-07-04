/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 9-летнему Денису попасть к стоматологу

Врачи не хотят лечить ребенка из-за проблем с сердцем.

Маленький Денис Кадыров стал героем «Добрых сред» с необычной проблемой. Мальчику нужно посетить стоматолога. Он не боится ходить к этому врачу, как другие дети, но не каждый стоматолог возьмется за работу с Денисом. Дело в том, что лечение пульпита и кариеса для мальчика должно проходить под наркозом. Причина всему — аутизм и порок сердца. Но Денис не унывает, развивается, как другие дети, а еще нашел свое увлечение — это птицы.

У него главный мультгерой — Пин из «Смешариков». Он очень его любит и вживается в его образ. Советские мультики любит. «Умку», про попугая Кешу. — рассказала сайту «Первый областной» мама ребенка Фларида Сафиуллина.

На посещение стоматолога мальчику нужно 30 тысяч рублей. Фларида, воспитывающая сына одна, такими средствами не располагает. Поэтому обращается за помощью к читателям сайта.

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