Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.22 +0.08 73.7 +0.23
Челябинск
сейчас
 
+30 °C
завтра
 
+27 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 06:07
Телеканалы «Восточный экспресс» и «ОТВ» ищут новые «Лица»
Медиахолдинг запускает совместный кастинг для телевизионных ведущих.
/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 9-летнему Денису попасть к стоматологу

Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 9-летнему Денису попасть к стоматологу

Врачи не хотят лечить ребенка из-за проблем с сердцем.
сегодня в 15:27
  |  Общество

Маленький Денис Кадыров стал героем «Добрых сред» с необычной проблемой. Мальчику нужно посетить стоматолога. Он не боится ходить к этому врачу, как другие дети, но не каждый стоматолог возьмется за работу с Денисом. Дело в том, что лечение пульпита и кариеса для мальчика должно проходить под наркозом. Причина всему — аутизм и порок сердца. Но Денис не унывает, развивается, как другие дети, а еще нашел свое увлечение — это птицы.

У него главный мультгерой — Пин из «Смешариков». Он очень его любит и вживается в его образ. Советские мультики любит. «Умку», про попугая Кешу. — рассказала сайту «Первый областной» мама ребенка Фларида Сафиуллина.

На посещение стоматолога мальчику нужно 30 тысяч рублей. Фларида, воспитывающая сына одна, такими средствами не располагает. Поэтому обращается за помощью к читателям сайта.

Для помощи достаточно отправить СМС-сообщение на номер 7522 со словом «Родная» и сумму через пробел. Её спишут с вашего мобильного счёта. Платежи принимаются с номеров операторов — Мегафон, МТС, Билайн, Теле2 и Йота. Если мобильный оператор потребует подтвердить платёж, пожалуйста, сделайте это. Только тогда деньги поступят на благотворительный счёт.

Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 6-летним тройняшкам заговорить
27.06.2018
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 6-летним тройняшкам заговорить
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 8-летнему Артему отправиться на прогулку
06.06.2018
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 8-летнему Артему отправиться на прогулку
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 10-летней Лере снять гиперактивность
30.05.2018
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 10-летней Лере снять гиперактивность
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 4-месячному Даниилу получить лечение
23.05.2018
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 4-месячному Даниилу получить лечение
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Три молодых аргаяшца спасли пожилых супругов на ночном пожаре
сегодня в 16:01
Три молодых аргаяшца спасли пожилых супругов на ночном пожаре
Общество
Челябинская мэрия предупреждает горожан о массовых ограничениях движения
сегодня в 15:56
Челябинская мэрия предупреждает горожан о массовых ограничениях движения
Происшествия
Дикого лося сбили на дороге в Челябинской области
  
сегодня в 15:36
Дикого лося сбили на дороге в Челябинской области
Общество
Признаки идеального арбуза назвали эксперты Роскачества
сегодня в 15:31
Признаки идеального арбуза назвали эксперты Роскачества
Общество
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 9-летнему Денису попасть к стоматологу
сегодня в 15:27
Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 9-летнему Денису попасть к стоматологу
Хоккей
«Трактор» назвал имя первого соперника в сезоне 2018/2019
сегодня в 15:21
«Трактор» назвал имя первого соперника в сезоне 2018/2019
Общество
Встреча китайской делегации хлебом-солью на Южном Урале. Видео
  
сегодня в 14:28
Встреча китайской делегации хлебом-солью на Южном Урале. Видео
Общество
Челябинцы уплетают шаверму в поддержку флешмоба #RussianFanChallenge2018
сегодня в 13:45
Челябинцы уплетают шаверму в поддержку флешмоба #RussianFanChallenge2018
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6