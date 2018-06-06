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/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 8-летнему Артему отправиться на прогулку

Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 8-летнему Артему отправиться на прогулку

Из-за редкого генетического заболевания мальчик не может сам ходить и сидеть.
сегодня в 17:55
  |  Общество

Неизвестное генетическое заболевание не позволяет 8-летнему Артему Хадыеву развиваться наравне со сверстниками. Ребенку не хватает сил держать в руках предметы. Фокусировать на них взгляд он тоже не может. Гулять, как обычные дети, у мальчика также не получается. Мышцы у Артема слабые, а причину врачи все еще не могут назвать.

Хочется знать, что же всё-таки произошло с ребёнком. Какая генетическая поломка. Какие у ребёнка прогнозы. Как можно повлиять. Можно ли вообще повлиять. Надежду не теряем. Но пока ребёнок пребывает вот в таком состоянии. Всё время. Но так он у нас мальчик спокойный добродушный. Любит поиграть, покричать, похулиганить, повизжать. — рассказала сайту «Первый областной» мама мальчика Юлия Нестерова.

Пока проходят курсы лечения и анализы, радость Артему дарят прогулки по улице. Но, поскольку сам ходить мальчик не может, сидеть тоже, Артему нужна специальная коляска для выхода на улицу. В ней он будет хорошо зафиксирован, и мама сможет катать его по городу каждый день, не опасаясь за безопасность ребенка. Стоит коляска 79 тысяч рублей. И мама, которая воспитывает сына одна, не может себе позволить такую покупку.

Помочь Артему могут читатели сайта «Первый областной». Достаточно отправить СМС-сообщение на номер 7522 со словом «Родная» и сумму через пробел. Её спишут с вашего мобильного счёта. Платежи принимаются с номеров операторов — Мегафон, МТС, Билайн, Теле2 и Йота. Если мобильный оператор потребует подтвердить платёж, пожалуйста, сделайте это. Только тогда деньги поступят на благотворительный счёт.

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