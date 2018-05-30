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/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 10-летней Лере снять гиперактивность

Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 10-летней Лере снять гиперактивность

Девочка с синдромом Коэна не может усидеть на месте.
сегодня в 18:33
  |  Общество

Лера Щербань очень активная девочка. В свои 10 лет она буквально не может усидеть на месте, постоянно хочет двигаться, играть, читать и рисовать. Однако правильно делать все это Лера не может. У девочки синдром Коэна, сложное генетическое заболевание, которое связано с уменьшением мышечного тонуса, аномалиями головы, лица, рук и ног, умственной отсталостью. Диагноз девочке смогли поставить только несколько лет назад. До этого врачи не знали, как лечить Леру, но предлагали испробовать курсы реабилитации. После них девочка научилась говорить, даже смогла пойти в коррекционную школу. Но сейчас прогресс вновь застопорился.

Если улучшения не будет, то решим, нужно ли продолжать обучение. Учителю с ней тяжело. Начинается переходные возраст. Чуть что — Лера психует, вскидывает руки. 10 лет — ведет себя соответствующе. Мы хотим снова пройти курс лечения, потому что он может снять гиперактивность. Еще нужны занятия ЛФК, потому что у Леры начал развиваться горб. — сообщила сайту «Первый областной» мама девочки Алевтина Семенович.

Общий курс лечения обойдется семье в 132 тысячи рублей. Самостоятельно оплатить его мама девочки просто не может.

Помочь Лере могут неравнодушные читатели сайта «Первый областной». Для этого достаточно отправить смс на номер 7522. В начале сообщения необходимо указать слово «Родная» и через пробел сумму. Она спишется с мобильного счета. Сообщение можно отправить с номеров операторов Теле2, МТС, Мегафон, Билайн и Йота. Если попросят подтвердить платеж, необходимо это сделать. Лишь в таком случае деньги поступят на счет.

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