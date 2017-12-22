/ Южноуральские энергетики получили благодарность за работу от Бориса Дубровского

Губернатор назвал работу энергосистемы основой для качества жизни южноуральцев.

Энергетики Южного Урала 22 декабря встречают профессиональный праздник. О них не позабыл губернатор Борис Дубровский, обратившись к специалистам с поздравительной речью. В ней глава региона назвал Южный Урал одним из самых энергетически устойчивых регионов, а южноуральскую школу энергетики ведущей в стране.

В Челябинской области успешно реализованы крупные инвестиционные проекты в генерации, идет обновление электросетевого хозяйства и теплоэнергетики. В каждый киловатт вложены ваши силы, знания, любовь к своему делу. Ваш профессионализм и опыт — главная гарантия бесперебойной работы всей энергосистемы. В ней я вижу основу для дальнейшего развития экономики и повышения качества жизни наших земляков. Желаю всем работникам отрасли успехов и удачи, здоровья, счастья и благополучия в семьях! — обратился к энергетикам Борис Дубровский.

Напомним, что самый известный энергетик Челябинской области — вице-губернатор Сергей Шаль. Он долгое время работал в «Челябэнерго». В 2017 году министерство энергетики РФ вручило Сергею Шалю грамоту за вклад в развитие топливно-энергетического комплекса.