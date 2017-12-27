/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 12-летнему Вове победить ДЦП

Мальчик уже научился ходить, а теперь хочет заговорить и укрепить мышцы.

Вове Высоцких уже 12 лет. За это время мальчик перенес не одну операцию, множество курсов реабилитации и сеансов с врачами. Дело в том, что у Вовы врожденный порок сердца и ДЦП. Болезнь сердца удалось вылечить, сейчас у ребенка стоит механический клапан. С ДЦП Вова продолжает бороться. Он уже научился произносить 15 слов так, чтобы окружающие понимали, и ходить за ручку, но впереди еще длинный путь к выздоровлению.

У Вовы спастика сильная, нужно проходить ЛФК, биоакустическую коррекцию мозга. Хорошо, что мозг у него не затронут. Вова может себя частично обслуживать, но из-за спастики это сложно. Специалисты нам сильно помогают, потому что родителям одним не справиться с болезнями. — рассказала сайту «Первый областной» мама мальчика Светлана Панова.

Мальчику необходим новый курс реабилитации, но мама не может его оплатить. Она все время посвящает сыну и не может работать. Папа Вовы скончался несколько лет назад. Однако шанс ребенку на выздоровление могут дать неравнодушные южноуральцы. Вове нужны 77 тысяч рублей.

Помочь Вове Высоцких можете вы, читатели сайта «Первый областной». Для этого достаточно отправить смс на номер 7522. В начале сообщения необходимо указать слово «Родная» и через пробел сумму. Она спишется с мобильного счета. Сообщение можно отправить с номеров операторов Теле2, МТС, Мегафон, Билайн и Йота. Если попросят подтвердить платеж, необходимо это сделать. Лишь в таком случае деньги поступят на счет.