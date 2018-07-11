/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 10-летней Кате победить ДЦП

Девочке нужны занятия с остеопатами и массажистами.

Кате Худышкиной 10 лет, и больше половины жизни она проходит обследования у врачей и занимается со специалистами лечебной физкультурой. Причина в том, что у девочки тяжелая форма ДЦП. Заболевание развилось после родовой травмы. Как говорит отец Кати, ребенок погибал на его глазах, и только в Детской областной больнице сделали операцию, позволившую девочке жить. Там же поставили диагноз.

Несмотря на ДЦП, Катя отлично понимает происходящее вокруг и может реагировать, но только эмоциями. Слова девочке еще неподвластны. Не получается у Кати и стоять на ножках, самостоятельно кушать и пить. Но Катя не унывает и тянется к людям.

Катя очень веселая, терпеливая. Даже когда ЛФК занимается, не ревет. Сын и Катя очень друг друга любят. Бывает, что старший ребенок что-то делает, я ругаюсь, а Катя за него заступается. Делает грозное лицо, показывает, что на меня сердится. — рассказал сайту «Первый областной» отец девочки Владимир Худышкин.

Девочка очень привязана к отцу, который в одиночку воспитывает ее и еще двух детей. Мама ушла из семьи, когда дочь была совсем маленькой. На пенсию Кати семье не прожить, так что мужчина успевает работать. Раньше дочь приходилось брать с собой. Если девочка сможет сама себя обслуживать, Владимир сможет выходить на работу на полный день и не бояться за дочь. Но сколько времени займет восстановление Кати, неизвестно. Однако курсы реабилитации нужно проходить регулярно. Семья просто не успевает накопить нужную сумму до следующего сеанса. Например, сейчас Кате нужны 60 тысяч рублей на занятия с остеопатами, массажистами, специалистами ЛФК.

Помочь Кате могут неравнодушные южноуральцы — вы, читатели сайта «Первый областной». Для этого достаточно отправить СМС-сообщение на номер 7522 со словом «Родная» и сумму через пробел. Её спишут с вашего мобильного счёта. Платежи принимаются с номеров операторов — Мегафон, МТС, Билайн, Теле2 и Йота. Если мобильный оператор потребует подтвердить платёж, пожалуйста, сделайте это. Только тогда деньги поступят на благотворительный счёт.