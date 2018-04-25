/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 10-летнему Семену снова научиться двигаться

Мальчик несколько месяцев восстанавливается после падения с высоты.

10-летний Семен Бундин учится ходить, двигать руками и говорить. Мальчик развивался как сверстники до 2018 года, а потом трагедия — падение с высоты — на долгие месяцы приковали его к больничной койке. Врачи переживали, что Семен не выкарабкается. Однако мальчик не только начал сам дышать и есть, он победил паралич. Врачи уверены: занятия со специалистами помогут полностью восстановиться.

Когда Сема поступил в больницу, у него была сломана правая рука, обе ноги от колена до пяток. Сначала наложили гипс. Теперь на ноги поставили аппарат Елизарова. Он сам шевелит правой рукой, пытается шевелить ногами. Когда разрабатывают, ему больно, но он сильно старается и сам все делает. — рассказала сайту «Первый областной» мама мальчика Анна Бундина.

Чтобы восстановиться полностью, Семен должен начать ощущать себя в пространстве. Нужна хорошая коляска, фиксирующая голову, руки и ноги. Цена такой модели — от 50 до 70 тысяч. Приобрести коляску самостоятельно семья Бундиных сейчас не может.

Помочь Семену могут неравнодушные читатели сайта «Первый областной». Для этого достаточно отправить смс на номер 7522. В начале сообщения необходимо указать слово «Родная» и через пробел сумму. Она спишется с мобильного счета. Сообщение можно отправить с номеров операторов Теле2, МТС, Мегафон, Билайн и Йота. Если попросят подтвердить платеж, необходимо это сделать. Лишь в таком случае деньги поступят на счет.