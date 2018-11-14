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Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 6-летнему Саше заговорить с мамой

У мальчика редкое генетическое заболевание, вызывающее опухоли.
сегодня в 11:19
  |  Общество
Новый герой проекта «Добрые среды» — 6-летний Саша Привалов. Мальчик, говорят родители, родился абсолютно здоровым. Но в 2 месяца у ребенка выявили опухоль в сердце. Провели операцию. Позже поставили новый диагноз — туберозный склероз. Это генетическое заболевание, при котором опухоли, но доброкачественные, образуются во множестве органов и тканей. Если затронут мозг, у человека может проявиться эпилепсия, снижение интеллекта. У Саши целый набор других болезней, сопутствующих туберозному склерозу.

У нас эквино-вальгусные стопы, расходящееся косоглазие, сложный дефект речи, сколиоз 1 степени и задержка психомоторного развития. Мы 4 года практически не могли заниматься лечением, развитием Саши, так как были медицинские противопоказания. Теперь мы пытаемся поставить Сашу на ноги, научить его разговаривать. В поликлинике специалисты не обладают квалификацией, необходимой для лечения Саши. Мы обратились в частную клинику. — рассказала сайту «Первый областной» мама ребенка Оксана Привалова.

Саша учится держать равновесие, ставить прямо ножку, выражать свои желания словами. Но впереди еще долгая и упорная работа мальчика, родителей и врачей. На курс реабилитации ребенку нужно 83 тысячи рублей.

Помочь собрать их может каждый читатель сайта «Первый областной». Если у вас есть карта «Сбербанка», отправьте смс на номер 900. В начале сообщения укажите слово «ФЕНИКС» и сумму пожертвования через пробел. Она спишется с банковской карты «Сбербанка», привязанной к мобильному телефону.

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