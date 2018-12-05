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/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 6-летнему Диме отправиться на курс реабилитации

Медиахолдинг ОТВ призывает помочь 6-летнему Диме отправиться на курс реабилитации

Мальчику необходимо научиться контролировать движения рук и ног.
сегодня в 15:54
  |  Общество

Дима Михаленко мог бы в этом году пойти в первый класс, однако мальчик с трудом делает шаги даже по квартире. Уже 6 лет Дима и его родители борются с ДЦП и спастическим парезом: мальчику тяжело даются движения конечностями, мышцы быстро «забиваются», а непроизвольные шевеления руками и ногами Дима просто не может контролировать.

Дима родился доношенным. Когда был маленький, я даже не замечала, что у него какие-то отклонения. Он на четвереньках мог стоять. А когда стал расти, он перестал делать это, стало больно. Увеличение спастики с возрастом проявилось — перестал ходить. В итоге он стал просто лежать. В 3−4 года ему ничего не помогало. Мы отправились на курсы реабилитации, ему каждые три месяца нужен курс. После реабилитации ребенок становится спокойным. Если перед этим я 2−3 недели не сплю, то меня на какое-то время отпускает. Через месяц я начинаю с ним дома заниматься. Потом и этого становится недостаточно. У Димы сильно увеличивается мышечный тонус, мышцы не расслабляются. — рассказала сайту «Первый областной» мама ребенка Наталья Михаленко.

При этом Дима хорошо реагирует на разговоры взрослых, все понимает, знает алфавит и числа до 10. Даже может использовать несколько слов, а все остальное описывает звуками.

Дома с ребенком занимаются все: старшие сестры, мама и папа. Но лучше всего Дима себя чувствует после реабилитационного курса со специалистами. Чтобы пройти его в очередной раз, семье Михаленко не хватает 50 тысяч рублей.

Помочь мальчику улучшить состояние может каждый читатель сайта «Первый областной». Достаточно отправить сообщение на номер 7522. В тексте нужно указать слово «Родная» и через пробел сумму. Ее спишут с мобильного счета. Если потребуется подтвердить платеж, это нужно сделать. Сбор средств для Димы открыт до 11 декабря.

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