/ Медиахолдинг ОТВ призывает подарить новогоднее чудо маленькой Еве

У девочки 4 диагноза, но она учится ходить и разговаривать.

Помощь читателей сайта «Первый областной» снова нужна маленькой Еве. Девочка, которую сразу после рождения врачи вернули с того света, продолжает посещать врачей. Курсы реабилитации помогают ребенку догонять в развитии сверстников. Ева Балахнина не говорит и не ходит, но уже держит голову, переворачивается, говорит отдельные слоги, смеется и улыбается. Это большой прогресс.

Она стала понимать, соображать, звуки пытается сказать. Она знает, кто такая мама. Раньше она не отличала меня от других людей. Она сейчас видит мыльные пузыри, к ней вернулись слух и зрение. С каждой реабилитацией Евочка становится все больше похожа на обычного ребенка. — поделилась с сайтом «Первый областной» мама девочки Яна Балахнина.

Диагнозы ДЦП, гидроцефалия, бульбарный синдром и эпилепсия врачи не снимают. Но уверены, что Ева сможет победить болезни. Новый курс реабилитации девочка пройдет в декабре, перед Новым годом.

Помочь Еве может каждый читатель сайта «Первый областной». Для этого достаточно отправить сообщение со словом «Феникс» и суммой, которую вы готовы пожертвовать, на номер «900». Деньги будут списаны с карты, привязанной к номеру телефона. Информация актуальна для клиентов «Сбербанк».