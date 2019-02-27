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Медиахолдинг ОТВ призывает помочь маленькой Элине побороть целый ряд заболеваний

Полуторагодовалой девочке необходима каждодневная реабилитация.
сегодня в 19:11
  |  Общество

Маленькой Элине всего полтора года. Девочка может удерживать в руках только легкие предметы и воспринимает лишь яркие цвета. Все остальное она видит словно через запотевшее стекло.

У Элины атрофия зрительного нерва, однако, это не единственный ее недуг. Из-за ошибочного кровоизлиянии в мозг, которое произошло в первые дни жизни, у малышки развилась гидроцефалия. Как рассказывает мама Элины, Елена Прилепо, все эти проблемы появились у девочки из-за тяжелой беременности и преждевременных родов.

Девочка попала в реанимацию, где больше месяца жила под аппаратом искусственной вентиляции легких. Частичная атрофия мозга спровоцировала проблемы со зрением, в результате чего Элине сделали операцию на глаза. Но даже после хирургического вмешательства ее зрение полностью не восстановилось. Кроме того, девочка сильно отстает в физическом развитии, плохо держит голову, не может самостоятельно сидеть и переворачиваться. К этому прибавилось бронхо-легочная дисплазия, а также ослабленный иммунитет. Даже самая незначительная инфекция становится причиной серьезных проблем.

Элине каждый день делают массаж и лечебную физкультуру. И это реабилитация приносит свои поды, ведь сейчас девочка пытается понемногу разговаривать. Как отметила Заместитель главного врача по медицинской части МАУЗ ДГКБ № 1 Татьяна Алиева, сейчас врачи очень хотят помочь с восстановлением за пределами больницы.

Сейчас мы очень хотим помочь ей с реабилитацией за пределами больничных стен для социализации Элины, чтобы она жила счастливо, жила полноценной жизнью и только развивалась. Чем больше сделано сейчас, тем лучше выход перспективы у Элины очень хорошие. Реабилитация в более позднем возрасте она уже менее эффективна. Поэтому если сейчас помочь девочке, потенциал у нее, действительно, высок. — рассказала сайту «Первый областной» заместитель главного врача по медицинской части МАУЗ ДГКБ № 1 Татьяна Алиева.

Заниматься восстановлением Элины нужно непрерывно. Однако, каждый курс реабилитации стоит около 60 тысяч рублей. Для семьи, в которой кроме Элины есть еще 2 ребенка это большая сумма.

Медиахолдинг ОТВ, совместно с фондом «Родная» призывает всех неравнодушных помочь маленькой девочке. Абоненты Теле-2 могут отправить смс на номер 3434, указав в тексте слово «Родная» и сумму пожертвования через пробел. Деньги спишутся со счета на телефоне. И, возможно, уже совсем скоро маленькая Элина сможет сделать свой первый шаг.

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