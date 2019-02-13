/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь «солнечному» Гаделю научиться говорить

Мальчик с синдромом Дауна отстает в развитии от сверстников.

«Солнечный ребенок» Гадель очень общительный. Тянется ко всем людям, хочет поговорить. Но выразить свои желания и эмоции, как все 6-летние дети, Гадель не может, потому что у малыша синдром Дауна. Мама понимает своего сына по жестам и звукам, но надеется, что услышит от Гаделя обычные слова. Врачи говорят: несмотря на большие проблемы с речью, шансы на реабилитацию у Гаделя есть. Это подтверждает и мама мальчика.

Играл до этого молча, все в себе. Его было не слышно, а сейчас он хоть с машинками играет. Он озвучивать песни пытается. Участвует во всех мероприятиях, он очень артистичный, любит танцевать. — рассказала сайту «Первый областной» мама ребенка Гульназ Крымгужина.

По словам женщины, никто не говорил о генетическом заболевании ее ребенка, даже на скринингах во время беременности. Однако семья приняла особенность Гаделя, и верит, что мальчик сможет догнать в развитии своих ровесников.

Все, кого не оставила равнодушными история Гаделя, могут помочь ребенку. Достаточно лишь собрать средства на курс реабилитации. Один такой стоит 50 тысяч рублей, обеспечить регулярное их прохождение семья Гаделя не может. Читатели сайта «Первый областной» могут отправить смс на номер 900. В начале нужно указать слово «Феникс» и сумму через пробел, она спишется с карты Сбербанка, привязанной к телефону. И так Гадель получит очередную возможность позаниматься с врачами.