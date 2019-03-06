/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь Соне Валеевой справиться с несколькими тяжелыми заболеваниями

Девочка находится в самом начале реабилитационного пути.

Соне Валеевой всего год и десять месяцев, но она уже заметно отстает от развития своих сверстников. Она не может сидеть и переворачиваться самостоятельно, а для ее развития необходима постоянная реабилитация. Диагнозы девочки: ДЦП и спастический тетрапарез.

Ее мама, Зинаида Валеева рассказала, что Соня — двойняшка. Жизнь ее сестры остановилась еще в утробе, на 21 неделе один плод перестал развиваться.

Врачи сказали, что они находятся в разных пузырях, в разных плацентах. Но это оказалось не так. Соня находилась с мертвой сестрой в утробе еще 10 недель. На 31 неделе мне сказали, что она отстала в развитии. Мне сделали кесарево сечение, потом предлагали отказаться от ребенка. — рассказывает сайту «Первый областной» Зинаида Валеева.

Долгие поиски медицинского центра, в котором могли бы помочь Соне, увенчались успехом. Благодаря занятиям в реабилитационном центре в Магнитогорске, у девочки окрепла спина, она начала пытаться переворачиваться.

Родители и ребенок в начале большого пути. Поэтому приходится просить об оказании помощи этому ребенку, потому что в помощи она будет нуждаться пожизненно. — сообщила сайту «Первый областной» врач НИИ неврологии и педиатрии Наталья Токарь.

Каждый курс реабилитации стоит 50 тысяч рублей. И для родителей постоянно собирать такую сумму — очень сложно. Если у вас есть желание и возможность помочь родителям Сони и вы являетесь абонентом «Сбербанка», отправьте смс на номер 900. Укажите слово «феникс» и через пробел сумму, которой готовы поделиться. Деньги спишутся с банковской карты.