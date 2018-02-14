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Медиахолдинг «ОТВ» призывает помочь маленькой Вике слышать голос мамы

Девочка нуждается в сверхмощном слуховом аппарате.
сегодня в 17:59
  |  Общество

В тишине живет 8-летняя Вика Халиуллина. Девочка родилась с диагнозом тугоухость, но обнаружить болезнь врачи смогли только в 2,5 года. В таком возрасте делать операцию, практически возвращающую слух, уже было поздно. Девочке предложили слуховой аппарат. Получить его сразу маленькая Вика не смогла, и только в 4 года начала слышать первые слова. А теперь аппарат начал ломаться — срок его службы подошел к концу.

Нам нужен специальный сверхмощный слуховой цифровой аппарат. С помощью аппарата, который сейчас у Вики, она слышит все в пределах пяти метров. Новый аппарат будет лучше по звуковым параметрам. — рассказала сайту «Первый областной» мама девочки Маргарита Халиуллина.

Если Вика будет лучше слышать, она быстрее заговорит. Сейчас с родителями девочка общается жестами, иногда произносит отдельные слова.

Стоит слуховой аппарат 60 тысяч рублей. Родители маленькой Вики не могут заплатить такую сумму, потому что доход у семьи небольшой, а на воспитании два ребенка.

Помочь приобрести слуховой аппарат маленькой Вике могут жители Южного Урала. Всем, кто не остался равнодушным к истории девочки, достаточно отправить смс на номер 7522 со словом Родная. Через пробел необходимо указать сумму пожертвования. Она будет списана с вашего счета. Пожертвования принимаются с номеров мобильных операторов Билайн, МТС, Мегафон, Yota и Теле2.

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Комментарии

аноним-инвалид по слуху
18:16, 14.02.2018
чтобы получить слуховой аппарат-есть для этого мсэ и фсс...вот туда и обращайтесь....извините-спасибо...

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