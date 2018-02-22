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Медиахолдинг ОТВ призывает помочь «солнечной» Дание заговорить

Девочка с синдромом Дауна отстает в развитии.
сегодня в 10:02
  |  Общество

Дания Валеева — «солнечный ребенок». Она появилась на свет с синдромом Дауна, и вот уже пять лет мама пытается сделать все, чтобы ее девочка догнала в развитии сверстников. Сейчас Дания разговаривает на своем языке, слогами, пару лет назад научилась ходить. Путь к этому был долгий: множество курсов реабилитации, включающих массажи, иппотерапию, занятия в бассейне. Специалисты продолжают заниматься с Данией, но уже в детском саду. Девочка ходит в коррекционную группу.

У Дании в детском саду есть подружка. Она с тем же диагнозом, но разговаривает. Однажды воспитатель мне сказала, что эта подружка всегда спрашивает: «А когда Дания заговорит?». Мне стало до слез обидно. Я хочу, чтобы мой ребенок говорил. Но для этого нужно пройти еще курс реабилитации, где с Данией будут заниматься терапевт, реабилитолог и психолог, а также она будет ходить на массаж и иппотерапию. — рассказала сайту «Первый областной» мама девочки Эльвира Валиева.

Стоит такой курс реабилитации 103 тысячи рублей. Это неподъемная сумма для семьи: мама воспитывает Данию одна, отец девочки был военным и погиб незадолго до рождения дочери.

Помочь Дание пройти курс реабилитации может каждый, кто не остался равнодушным к истории девочки. Для этого достаточно отправить смс на номер 7522 со словом Родная. Через пробел необходимо указать сумму пожертвования. Она будет списана с вашего счета. Пожертвования принимаются с номеров мобильных операторов Билайн, МТС, Мегафон, Yota и Теле2.

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