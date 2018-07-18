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/ Медиаходинг ОТВ призывает помочь 14-летнему спортсмену Максиму снова встать на ноги

Медиаходинг ОТВ призывает помочь 14-летнему спортсмену Максиму снова встать на ноги

Подростку необходима реабилитация после избиения.
сегодня в 19:33
  |  Общество

14-летний Максим Шкитин из Южноуральска еще полгода назад был абсолютно здоровым ребенком. Он занимался боксом и завоевывал призовые места на международных соревнованиях. В апреле этого года школьника сильно избили. Врачи констатировали тяжелейшую черепно-мозговую травму. Сейчас вместе с мамой, которая пытается поставить сына на ноги, школьник четвертый месяц находится в челябинской больнице. Врачам удалось вывести его из 19-дневной комы. В областной детской больнице ему сделали серьезную нейрохирургическую операцию. После того, как пришел в себя, Максим почти ничего не помнил, не мог разговаривать, дышать и есть самостоятельно. Сейчас подросток многому научился заново, однако у него по-прежнему поврежден отдел мозга, отвечающий за двигательную активность правой стороны туловища и тонус мышц.

Мы сначала обратились в нашу южноуральскую больницу, на реанимобиле переправили сюда. Четвертый месяц находимся в больнице. Пытаемся поставить на ноги Максима. Он у нас пробыл в коме 19 дней, потихоньку выкарабкивается. — рассказала мама Максима Екатерина Олейникова.

Максим уже начал реабилитацию. Он занимается ЛФК, проходит курс массажа, но подростку все еще трудно даже просто стоять, по больничной палате мама носит его на руках. Ради ухода за сыном женщина оставила работу в родном Южноуральске, а позаботиться о младшей дочери временно попросила родственников. Супруг умер семь лет назад, сейчас денег на восстановление Максима семье не хватает.

Юноше необходимы специальные аппараты на ноги, которые называются туторы. Их стоимость — около 50 тысяч рублей. Они позволят зафиксировать положение суставов под нужным углом. Кроме того, Максиму потребуется также новый курс реабилитации в платной клинике, на что уйдет около 100 тысяч рублей.

Для помощи достаточно отправить СМС-сообщение на номер 7522 со словом «Родная» и сумму через пробел. Её спишут с вашего мобильного счёта. Платежи принимаются с номеров операторов — Мегафон, МТС, Билайн, Теле2 и Йота. Если мобильный оператор потребует подтвердить платёж, пожалуйста, сделайте это. Только тогда деньги поступят на благотворительный счёт.

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