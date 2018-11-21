/ Медиахолдинг ОТВ призывает помочь в определении болезни Егора Бахматова

Диагноз мальчику не могут выставить два года, нужны дорогие анализы.

Дважды за год попадает в больницу 14-летний Егор Бахматов. У мальчика удушающий кашель, заложенный нос, температура под 40 градусов. От чего лечить ребенка, врачи не понимают. Потому что не могут поставить диагноз. Есть подозрения на муковисцидоз — генетическое заболевание, поражающее большинство органов.

Каждые полгода происходит воспаление, это сопровождается потерей веса на 5−7 килограммов за несколько дней. В больнице лежим по 1,5 месяца. Врач-генетик сказал, что нужно сдать анализ генетический, платный. — рассказала сайту «Первый областной» мама мальчика Мария Мартынова.

Егор проводит в больнице около месяца, еще несколько нужно на восстановление. В то время, когда болезнь отступает, мальчик занимается спортом. По его словам, во время тренировок даже пропадает заложенность носа.

Чтобы узнать, что же все-таки отбирает силы и здоровье у 14-летнего Егора, необходимо ехать в Москву и сдавать анализы. Стоимость их почти 30 тысяч рублей.

Помочь мальчику может каждый читатель сайта «Первый областной». Для этого достаточно отправить смс на номер 7522. В тексте написать слово «Родная» и через пробел сумму. Ее спишут с мобильного счета. Если потребуется подтвердить операцию, это нужно сделать. Сбор средств для Егора открыт до 27 ноября.