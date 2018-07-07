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/ Автор программы «Джиперы» хочет стать телеведущим на ОТВ и «Восточном экспрессе»

Автор программы «Джиперы» хочет стать телеведущим на ОТВ и «Восточном экспрессе»

Уже 44 челябинца готовы работать в кадре.
сегодня в 08:00
  |  Общество

Проект «Лица» набирает обороты. Стать ведущим телеканалов ОТВ и «Восточный экспресс» хочет все большее количество южноуральцев. Организаторы рассказали, что среди анкет заметили одну «говорящую». Заявку оставил Андрей Шумилов, автор и ведущий программы «Джиперы». Он рассказывает зрителям о путешествиях по Южному Уралу на джипах.

За неделю приняты и обработаны 44 заявки, в том числе от действующих ведущих других каналов, конферансье. Напоминаем: не обязательно иметь опыт, достаточно желания, а мы уже всему научим. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы.

Конкурс пройдет в несколько этапов. 29 июня стартует открытый прием заявок. Заполнить анкету можно здесь: faces.1obl.ru. А уже 28 июля в Челябинске состоится открытый кастинг. По его итогам на сайте 1obl.tv будет запущено народное голосование. Своими предпочтениями поделятся и члены жюри. Имена победителей будут объявлены в День города Челябинска. Самые яркие участники получат возможность стать лицом телеканалов «Восточный экспресс» и ОТВ.

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Комментарии

Alena
08:44, 07.07.2018
Стремный он какой-то для ведущего!

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