/ Назван топ самых дешевых автомобилей в России

В список вошли машины дешевле 500 тысяч рублей.

Автомобили отечественного производства возглавили рейтинг самых дешевых моделей на российском рынке. На верхней строчке расположился седан Lada Granta стоимостью от 409 900 рублей. Второе и третье места также заняли две лады Lada. Это седан Priora и лифтбэк Granta, их можно приобрести за 424 900 и 434 900 рублей соответственно. Вместе с ними в пятерке также оказались седан Brilliance H230 за 459 900 рублей, который стал самой бюджетной иномаркой рейтинга, а, также — хэтчбек Lada Kalina, оцениваемый в 660 600 рублей.

За все время составления нашего рейтинга — а мы делаем это регулярно с октября 2015 года — никогда еще в топ-10 не было такого масштабного изменения цен. Стоимость автомобилей в России растет постоянно, но даже в период кризиса на авторынке «бюджетников» эта волна зачастую обходила. Однако в период с марта подорожали сразу девять из десяти моделей, представленных в нашем списке. — сообщают составители рейтинга в «Российской газете».

В десятке рейтинга оказались седан Datsun on-DO, стоимость которого от 461 тысячи, внедорожник Lada 4×4 (от 469 900 рублей со скидкой) и Lada Kalina стоимостью от 475 200 рублей. Замыкают список хэтчбек Ravon R2 и седан FAW Oley. Их можно купить за 489 и 491 тысячу рублей соответственно.