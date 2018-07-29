/ Назван топ самых дешевых автомобилей в России

Автомобили отечественного производства возглавили рейтинг самых дешевых моделей на российском рынке. На верхней строчке расположился седан Lada Granta стоимостью от 409 900 рублей. Второе и третье места также заняли две лады Lada. Это седан Priora и лифтбэк Granta, их можно приобрести за 424 900 и 434 900 рублей соответственно. Вместе с ними в пятерке также оказались седан Brilliance H230 за 459 900 рублей, который стал самой бюджетной иномаркой рейтинга, а, также — хэтчбек Lada Kalina, оцениваемый в 660 600 рублей.
За все время составления нашего рейтинга — а мы делаем это регулярно с октября 2015 года — никогда еще в топ-10 не было такого масштабного изменения цен. Стоимость автомобилей в России растет постоянно, но даже в период кризиса на авторынке «бюджетников» эта волна зачастую обходила. Однако в период с марта подорожали сразу девять из десяти моделей, представленных в нашем списке. — сообщают составители рейтинга в «Российской газете».
В десятке рейтинга оказались седан Datsun on-DO, стоимость которого от 461 тысячи, внедорожник Lada 4×4 (от 469 900 рублей со скидкой) и Lada Kalina стоимостью от 475 200 рублей. Замыкают список хэтчбек Ravon R2 и седан FAW Oley. Их можно купить за 489 и 491 тысячу рублей соответственно.