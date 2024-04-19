До южноуральцев дотянулся жаркий воздух Средиземноморья

Аномальное тепло продержится в регионе еще четыре дня

Небывало теплой для середины апреля погодой жители региона обязаны черноморскому циклону, который очень неблагоприятен для Центрального региона, но в своей восточной части благоволит к Уралу и Сибири. Об этом сообщили синоптики Уральского центра гидрометеорологии.

Аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов сохранится на всей территории Челябинской и Курганской областей, в большинстве районов Свердловской области, за исключением севера, и в отдельных районах Пермского края до 22 апреля.

Так, в Челябинской области сегодня, 19 апреля, воздух прогреется до 23—28 градусов. Ветер ожидается западный с переходом на юго-западный 3—8 метров в секунду.

«Из-за удаленности от центра циклона значительных осадков на Урале не ожидается, лишь 19 апреля при движении теплого участка фронта пройдут кратковременные дожди», — рассказали синоптики.

В этот период, 19—22 апреля, в большинстве районов Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность.

Далее упомянутый циклон отправится через Архангельск вдоль арктического побережья на север Уральского округа, и вместе с ним масса теплого воздуха пойдет в Сибирь, а на Урал — в тыл циклону — в первые дни новой недели начнет опускаться холодный воздух: уже 23—24 апреля в Челябинскую область вернутся ночные заморозки до минус 4—5 градусов, дневные температуры составят 8—11 градусов. И до конца следующей рабочей недели значительного потепления не ожидается.

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