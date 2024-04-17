Челябинские кафе начали монтировать «летники»

Ускорить работу заставил оптимистичный прогноз на предстоящие выходные

Челябинцам пообещали по-летнему жаркую погоду в конце недели. Среди тех, кто наиболее чутко следит за прогнозами, владельцы кафе и ресторанов.

Корреспондент ИА «Первое областное» в среду прошел по пешеходной Кировке и обратил внимание, что практически все заведения общепита начали расчехлять летние веранды, мыть и монтировать летние столы, стулья и зонты.

Работа кипит по всей улице. Владельцы понимают: в плюсе останется тот, кто сможет предложить горожанам не только вкусный, но и приятный отдых на свежем воздухе.