В Челябинской области будет по-летнему жарко 19 апреля

Дождей синоптики не обещают

Несмотря на то, что на календаре весна, температура отнюдь не весенняя: столбики термометров сегодня, 19 апреля, поднимутся до летних +28°C. Сильный ветер, бушевавший накануне, стихнет. Осадков не будет, сообщают в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске этим утром будет около +13°C, днем — до +27°C. Ветер преимущественно западного направления 4—9 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не ожидается.

В Челябинской области в утренние часы отметка на градуснике достигнет +9°C, дневной прогрев составит от +23 до +28°C. Ветер западный, юго-западный до 3—8 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не предвидится.