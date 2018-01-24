/ Что такое здоровый образ жизни? Минздрав назвал основные критерии

Выполнение условий позволит сократить вероятность смерти от сердечных заболеваний.

Миздрав сформулировал понятие здорового образа жизни. В него входят питание, занятия спортом и употребление полезных веществ. Все факторы должны реализоваться одновременно для достижения положительного результата.

Что такое здоровый образ жизни? Не выдуманное понятие, а понятие вычисленное. Это когда человек выполняет четыре условия: первое — не курит, второе — если он потребляет не менее чем 400 граммов овощей и фруктов в день, занимается умеренной и высокой активностью не менее 30 минут, например, ходьбой в интенсивном темпе. Четвертое условие — нормальное или низкое потребление соли, то есть не более 5 граммов в сутки. — передает «Интерфакс» слова доктора медицинских наук Сергея Бойцова.

Отметим, что дать однозначного ответа о влиянии алкоголя на организм эксперты еще не смогли.

