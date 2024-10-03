До конца года в Челябинской области газифицируют 23 населенных пункта

Свыше 11 тысяч домов уже подключены к газу

В Челябинской области к концу года будут газифицированы еще 23 поселка. Из них газ уже есть в домах населенных пунктов Базарский, Выдрино и Харино. До конца года к ним присоединятся еще тысячи домовладений — в планах подключить газ к 17 тысячам участков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

На сегодняшний день газораспределительные организации уже подключили более 11,5 тысячи домовладений. Вскоре к ним добавятся дома поселков Зуевка, Заозерный, Константиновка, Харьковский, Новоамурский, Браиловский, Зингейский, Кацбахский, Заря, Урал, Большеникольское, Осиповка, Клубовка, сел Новоянгелька и Вандышевка, а также деревень Бухарино, Шимаковка, Малая Ультракова, Абдырова, Султаново.

«Наша задача — работу по газификации и догазификации продолжать динамичными темпами, чтобы больше населенных пунктов было газифицировано», — отметил губернатор Алексей Текслер.

На сегодняшний день уровень газификации в регионе составляет 77,7%. В прошлом году было построено свыше 800 километров газовых труб. В этом году муниципалитетам на строительство газопроводов и сетей направлено более 900 миллионов рублей.

Также началась работа по газификации СНТ.