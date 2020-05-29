До бизнеса в Челябинской области доведены более 730 миллионов рублей

Об этом на «Большом дне предпринимателя» заявил Алексей Текслер.

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В Челябинской области до бизнеса доведены более 730 миллионов рублей. Об этом сегодня, 29 мая, на виртуальном «Большом дне предпринимателя Челябинской области — 2020» заявил глава региона Алексей Текслер.



По словам губернатора, правительству области удалось быстро включится в федеральные программы поддержки и дополнить их своими. Отметим, что всего в малом и среднем бизнесе на Южном Урале работает более 400 000 человек.

«Основная масса мер поддержки направлена на сохранение занятости. Мы оперативно включились в федеральные программы и дополнили их своими. Одна из самых эффективных и востребованных мер — финансовая помощь субъектам малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях. Более половины предпринимателей за такой помощью обратились, подали заявки в налоговую службу. Более 730 миллионов рублей уже доведено до бизнеса, где заняты более 60 тысяч человек»,— заявил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что фактически эти деньги уже поступили на расчётные счета. Отметим, что поддержка малого и среднего бизнеса во время пандемии является одной из приоритетных задач как федерального, так и регионального правительства.