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Предприниматели Южного Урала приступили к реализации первого шага индивидуальной дорожной карты в рамках реалити-шоу «ПРОСТО БИЗНЕС». Для 7 героев, готовых к апгрейду своего бизнеса, новая неделя на проекте началась с нестандартного испытания: им предстояло выйти из зоны комфорта и проверить, насколько они готовы доверять другим. Организаторы проекта подготовили для участников экстремальное путешествие — верёвочный курс. Яркие эмоции после этого испытания принесут новые смыслы, которые будут полезны для дальнейшего развития бизнеса.

Также на этой неделе участников ждали личные консультации — экспресс-аудит бизнеса. Эти встречи помогли предпринимателям выявить сильные и слабые стороны бизнес-процессов.

Как герои справились со своими внутренними рамками и к каким инсайдам привело их общение с экспертами проекта — узнаем 23 октября в 18:00 на телеканале ОТВ.

Фотографии предоставлены организаторами проекта.