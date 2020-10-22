Предприниматели Южного Урала приступили к реализации первого шага индивидуальной дорожной карты в рамках
Также на этой неделе участников ждали личные консультации —
Как герои справились со своими внутренними рамками и к каким инсайдам привело их общение с экспертами проекта — узнаем 23 октября в 18:00 на телеканале ОТВ.
Фотографии предоставлены организаторами проекта.
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