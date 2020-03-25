Ждать ли теплую весну в Челябинской области, рассказала климатолог

Специалист дала некоторые прогнозы на лето.

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Для климатологов весна — это устойчивый переход через 0 градусов. В городе, температура воздуха, как правило, выше на 5-6 градусов. А сейчас средняя температура весны более, чем на градус выше, чем в прошлом веке. Специалисты считают, что весной слишком много тепла ждать не стоит.

«Март у нас зимний месяц на Урале. У нас климат континентальный, что это значит в темное время суток средний минимум значительно ниже. Март — коварный месяц, нужно одеваться тепло. В среднем, весна у нас начинается в первой декаде апреля. Апрель, как правило, сухой, значит, осадки в норме обещают. В мае максимальная температура — выше 18 градусов», — рассказала климатолог Екатерина Пестрякова.

Что касается лета, теплее всего будет на юго-востоке региона. Это Бреды, Кизильский район.