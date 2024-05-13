До +17 градусов потеплеет в Челябинской области на этой неделе

Осадков не ожидается

Начало недели в Челябинской области выдалось холодным и дождливым, местами идет снег. Однако уже со вторника температура пойдет на повышение, осадки прекратятся. Подробнее о погоде с 13 по 19 мая — в материале ИА «Первое областное».

«На Урале, по сравнению с Центральной Россией, потепление окажется не столь ощутимым. В начале рабочей недели днем +6...+11 градусов, во второй половине — до +12....+17 градусов»,— рассказали синоптики центра «Фобос».

В Челябинске, по предварительным прогнозам, осадки прекратятся сегодня вечером и больше дождей на этой неделе в городе не будет. Во вторник столбики термометров поднимутся до +10 градусов, в среду — до +12 градусов, к пятнице потеплеет до +17 градусов. В выходные дни ожидается облачная погода с прояснениями и около +14...+16 градусов.

Аналогично на юге региона — дожди пройдут сегодня, а также в воскресенье. Температура воздуха будет в пределах нормы — от +12 до +16 градусов. В субботу воздух может прогреться до +18 градусов.

В горах в первой половине недели ночные температуры будут отрицательными, дневные — до +10 градусов. С четверга температура начнет подниматься до +15 градусов. Без осадков.

В западной половине Челябинской области, по предварительным данным, всю неделю без осадков. Температура воздуха будет подниматься до тех же значений, что и на остальной территории региона.

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