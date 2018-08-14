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/ Ремонт кыштымского Дома народного творчества стал подарком от губернатора к юбилею здания

Ремонт кыштымского Дома народного творчества стал подарком от губернатора к юбилею здания

Местные жители считают обновленный Дом одной из самых красивых достопримечательностей.
сегодня в 10:56
  |  Общество

Двойной праздник скоро встречает кыштымский Дом народного творчества. Здание отмечает 105-летний юбилей, да еще и отремонтированным. Год назад губернатор Борис Дубровский поручил выделить деньги на обновление фасада и внутренних помещений, реконструкцию сцены, приобретение новых театральных кресел и другой мебели, решение вопросов с энергоснабжением, звуковым и световым оборудованием. Даже внушительная хрустальная люстра, которая украшает каждое учреждение искусства, появилась в Доме народного творчества.

Подарок, который сделал для нас лидер ЗВУ Борис Александрович Дубровский, оказался самым что ни на есть замечательным. Помимо реконструкции Народного дома также была приведена в порядок прилегающая к нему территория — набережная вдоль Верхне-Кыштымского пруда. Теперь это место стало любимым у горожан, местные жители приходят сюда полюбоваться красотами исторического здания. — отметил Председатель Совета местного отделения движения «За возрождение Урала» Кыштымского городского округа Николай Елисеев.

В Доме народного творчества занимается городской фольклорный хор, вокальный ансамбль ГОВД «Баллада», джаз-оркестр «Самоцвет», городской сводный духовой «Оркестр», детский фольклорный ансамбль «Мужички», а также любительский театр, детская студия эстрадного пения «Карат» и центр духовой и джазовой музыки.

Сезон Дом народного творчества откроет в сентябре 2018 года.

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