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/ Исторический центр Кыштыма получит новую жизнь

Исторический центр Кыштыма получит новую жизнь

В городе реализуют масштабный проект с символичным названием «Прошлое в настоящем».
сегодня в 17:16
  |  Общество

В Кыштыме в 2019 году будет реализован проект «Прошлое в настоящем». В рамках этого проекта будут проведена реконструкция восьми объектов. Проект по благоустройству Кыштыма стал одним из семи участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах с численностью населения до 100 тысяч человек от Челябинской области.

Кыштым — один из старейших городов Южного Урала. На его территории находится более 40 историко-архитектурных и природных памятников, в том числе федерального значения. Проект благоустройства исторического центра поддержали жители Кыштыма, наша задача воплотить его в жизнь. Люди получат новые общественные пространства для отдыха и развлечений, а исторические объекты, которые восстановят, получат новую жизнь. — прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Финансирование программ благоустройства городов-участников конкурса будет увеличено в три раза. Так решил главы региона. Для окончания первого этапа работ в 2019 году Кыштымскому городскому округу будет направлено 48,5 миллиона рублей из бюджета программы «Формирование комфортной городской среды».

В рамках проекта «Прошлое в настоящем» будут реконструированы и благоустроены следующие объекты:

  • городской парк имени Пушкина

  • объект культурного наследия «дом промышленника Дружинина» (1850 г)

  • усадьба Демидовых «Белый дом»

  • парк на территории усадьбы

  • памятник культурного наследия «Ворота с оградой»

  • городская площадь, набережная реки Кыштымка

  • пешеходная зона на улицах Садовая и Театральная

  • чугунный фонтан «Лебедь».

Кстати, фонтан перенесут на набережную — там он появился впервые много лет назад. Его система подачи воды тоже будет сделана, как двести лет назад, без использования насосов. Вода будет поступать из Верхне-Кыштымского пруда за счет разницы давления.

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