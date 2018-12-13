/ Исторический центр Кыштыма получит новую жизнь

В городе реализуют масштабный проект с символичным названием «Прошлое в настоящем».

В Кыштыме в 2019 году будет реализован проект «Прошлое в настоящем». В рамках этого проекта будут проведена реконструкция восьми объектов. Проект по благоустройству Кыштыма стал одним из семи участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах с численностью населения до 100 тысяч человек от Челябинской области.

Кыштым — один из старейших городов Южного Урала. На его территории находится более 40 историко-архитектурных и природных памятников, в том числе федерального значения. Проект благоустройства исторического центра поддержали жители Кыштыма, наша задача воплотить его в жизнь. Люди получат новые общественные пространства для отдыха и развлечений, а исторические объекты, которые восстановят, получат новую жизнь. — прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Финансирование программ благоустройства городов-участников конкурса будет увеличено в три раза. Так решил главы региона. Для окончания первого этапа работ в 2019 году Кыштымскому городскому округу будет направлено 48,5 миллиона рублей из бюджета программы «Формирование комфортной городской среды».

В рамках проекта «Прошлое в настоящем» будут реконструированы и благоустроены следующие объекты:

городской парк имени Пушкина

объект культурного наследия «дом промышленника Дружинина» (1850 г)

усадьба Демидовых «Белый дом»

парк на территории усадьбы

памятник культурного наследия «Ворота с оградой»

городская площадь, набережная реки Кыштымка

пешеходная зона на улицах Садовая и Театральная

чугунный фонтан «Лебедь».

Кстати, фонтан перенесут на набережную — там он появился впервые много лет назад. Его система подачи воды тоже будет сделана, как двести лет назад, без использования насосов. Вода будет поступать из Верхне-Кыштымского пруда за счет разницы давления.