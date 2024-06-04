Дни Урало-Сибирского макрорегиона стартуют на выставке «Россия»

Программа мероприятий обещает быть насыщенной

Сегодня, 4 июня, на выставке «Россия» в Москве стартуют Дни Урало-Сибирского макрорегиона. Первый день начнется с пленарной сессии, посвященной макрорегиону. На ней выступят полпред в УрФО Владимир Якушев, советник президента РФ Игорь Левитин, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также главы остальных субъектов УрФО. На встрече представят проекты по трем тематическим линиям: «Нефтегаз», «Технологический суверенитет» и «Инфраструктура».

А вечером на главной уличной сцене уральские артисты поборются за Кубок Особого сплава. Награду сделали златоустовские мастера.

Мы уже показывали изменения на стенде Челябинской области. Предлагаем рассмотреть в деталях.