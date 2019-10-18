Благими намерениями: на ветеринара, спасающего жизни животных, пожаловались в прокуратуру

Юрист из Санкт-Петербурга рассмотрела в его действиях состав преступления.

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Челябинский ветеринар спасает животных, которых хозяева привозят на усыпление. Баграт Агажанов находит новых хозяев для «неугодных» животных в инстаграме. Об «Айболите» , который вместо усыпления лечит кошек и собак и пристраивает в хорошие руки, заговорили в соцсетях и СМИ, чем привлекли к его деятельности внимание общественности. Только такая «популярность» не пошла Баграту на пользу. Юристы из зоозащитных организаций заинтересовались законностью таких благородных поступков.

«Юридическое лицо, которое предоставляет данный ветеринар, обязано выполнить условия договора о платных ветеринарных услугах, провести эвтаназию животного. И никак иначе. Никто не запрещает ветеринару убеждать владельцев отказаться от этого шага и передать права на животное путем дарения или купли продажи. Но ровно до тех пор, пока владелец согласен на такие переговоры. Взять деньги, незаконно присвоить животное и распорядиться им - состав преступления, предусмотренного ст.159 Уголовного кодекса РФ»,— заявила Анна Разинова, юрист по вопросам обращения с домашними животными.

Сам ветеринар считает, что гуманных людей гораздо больше, чем равнодушных, и что в случае суда он найдет поддержку.

«При заключении договора проговаривалось то, что животное будет усыпляться, конкретно говорилось об эвтаназии. Также в договоре был указан полный отказ от животного, без каких-либо претензий. Соответственно, мы имеем полное право принимать решение, что делать дальше: пристроить его, провести эвтаназию или что-то еще. О том, что нужно усыплять здоровых животных, я узнал совсем недавно. На мой взгляд, это аморально, и если на меня действительно подадут в суд, я буду защищать свои права»,— сообщил корреспонденту ветеринар Баграт Агажанов.

Юрист Анна Разинова направила запрос о рассмотрении законности действий ветеринара в прокуратуру Челябинска. В областном ведомстве корреспонденту сайта «Первый областной» пока данную информацию не подтвердили.

Медиахолдинг ОТВ очень хочет помочь Баграту и запускает флешмоб в его поддержку. Делитесь в соцсетях фотографиями и постами с хэштегом #БагратМыСТобой, чтобы поддержать молодого ветеринара и придать ему сил.