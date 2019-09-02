Начался монтаж центральной сцены к Дню города

Площадка, на которой выступят Дмитрий Нагиев, группа «А-Студио» и другие звезды расположится в центре Челябинска.

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На центральной площади начался монтаж сцены, на которой состоятся главные торжественные мероприятия, посвященные Дню города 7 сентября. Сегодня, 2 сентября, об этом сообщил Сергей Авдеев, заместитель главы Челябинска по социальному развитию в ходе аппаратного совещания.

«На Площади Революции уже разобрали скейт-площадку, начали монтаж сцены. Главные праздничные мероприятия пройдут 6, 7 и 8 сентября», — доложил Сергей Авдеев Наталье Котовой.

Врип главы Челябинска Наталья Котова также отметила, что неделя предстоит сложная. В городе будет организовано более 20-ти площадок, чтобы жители каждого района смогли почувствовать праздник.

«Самое большое количество мероприятий — это на 7-ое сентября. Мы постарались охватить весь город, чтобы в каждом районе была определенная площадка, чтобы жители могли еще и у себя в районе отметить День города. Нам хочется, чтобы жителям праздник этого года запомнился надолго», — отметила Наталья Котова.

До начала праздничных мероприятий осталось всего несколько дней. Напомним, празднование Дня города в этом году челябинцы будут отмечать почти месяц. Программа мероприятий рассчитана до 22 сентября. Уже завтра жители столицы Южного Урала и ее гости смогут принять участие в ярком вечернем празднике: запуске подсветки на центральной телебашне.