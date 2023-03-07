Дмитрий Чернышенко назвал Челябинскую область чемпионом цифрового развития

Вице-премьер правительства РФ подвел итоги 2022 года нацпроекта «Цифровая экономика»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко провел совещание по итогам цифровой трансформации за 2022 год. Вместе с министром цифрового развития России Максутом Шадаевым он отметил лучшие регионы. Так, Челябинская область вошла в топ-5 регионов — лидеров цифрового развития, сообщает пресс-служба правительства РФ.

«2022 год был крайне непростым для отрасли и руководителей цифровой трансформации, но он стал важным этапом технологического развития страны. Мы вместе настраивали работу по импортозамещению, информационной безопасности, продолжая развивать сферу цифрового государственного управления и перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид и других мероприятий национальной программы „Цифровая экономика“. Лидеры рейтинга — это действительно чемпионы, которые смогли качественно выполнять актуальные задачи. Так держать!» — поделился заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Федеральный рейтинг руководителей цифровой трансформации был запущен в 2021 году, показатели рассчитываются Минцифры России и РАНХиГС. Рейтинг складывается из внедрения цифровой экономики в отрасли общественного транспорта, образования, здравоохранения, госуправления, городского хозяйства и строительства и других.

О том, как Челябинская область добилась высоких результатов и, набрав 26,1 балла, заняла пятое место среди 84 регионов России и второе место в Уральском федеральном округе, рассказал ранее заместитель губернатора области Александр Козлов. Лидерам рейтинга в правительстве РФ вручили Белую книгу цифровой экономики — 2022, комплексное исследование по цифровому развитию России за 2022 год. В издании основные тенденции развития широкого спектра цифровых рынков, ключевые события российского ИТ-сектора и прогнозы на 2023 год.